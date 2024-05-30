Dış Basın Birliği, eski Milletvekili, yazar, akademisyen ve tıp doktoru Nazım Beratlı için taziye mesajı yayımladı.

Birlik’ten yapılan açıklamada, Nazım Beratlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları ifade edilerek, Beratlı’nın fikirleriyle, entelektüel birikimiyle, Kıbrıs tarihi hakkındaki objektif araştırmaları ve bunlar üzerine yazdığı kitaplarla yalnız ada halkını değil tüm Türk dünyasını aydınlattığı kaydedildi.

Açıklamada, “Hayatının en verimli çağında 72 yaşında aramızdan ayrılan hocamız Nazım Beratlı'nın kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullandı.