Dış Basın Birliği, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Dış Basın Birliği’nin yeni Başkanı Burhan Canbaz, Genel Sekreteri Hüseyin Turan, Mali Sekreteri Züleyha Karaman, Eğitim Sekreteri Didem Gürses ve Örgütlenme Sekreteri Oshan Sabırlı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Ziyaret sırasında TAK ve Dış Basın Birliği arasında işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

-Canbaz: “İlkeli, güvenilir ve tarafsız anlayışla yayınlarını sürdüren TAK’a inancımız ve güvenimiz her zaman tamdır”

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Genel Kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuzla birlikte TAK’a bir ziyaret gerçekleştirmek istedik. TAK, Kıbrıs Türk basını için bir bilgi kaynağı olmanın ötesinde, aynı zamanda KKTC'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolüdür.” dedi.

TAK’ın tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla, Kıbrıs Türk toplumunun haklarını savunmaya ve sesini duyurmaya yönelik yaptığı yayınların herkesin takdirini kazandığını söyleyen Canbaz, “İlkeli, güvenilir ve tarafsız anlayışla yayınlarını sürdüren TAK'a inancımız ve güvenimiz her zaman tamdır” ifadelerini kullandı.

Burhan Canbaz ve yönetim klurulu üyeleri TAK Müdürü Fehmi Gürdallı yönetiminde ajanstaki tüm meslektaşlarına kolaylıklar ve başarılar diledi.

-Gürdallı: “Dış Basın Birliği, ülke medyasının köklü ve önemli kuruluşlarından biri”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da konuşmasında, Dış Basın Birliği’nin yeni başkanı Burhan Canbaz ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Burhan Canbaz ile yıllardır yakın mesai yaptıklarını ve fedakarca çalışmasına bizzat tanıklık ettiğini kaydeden Gürdallı, görev yaptığı dönemde Canbaz’ın bu enerjisini Dış Basın Birliği için de kullanacağından emin olduğunu söyledi.

Gürdallı, Dış Basın Birliği’nin ülke medyasının köklü ve önemli kuruluşlarından biri olduğunu da vurguladı.