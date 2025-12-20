Dış Basın Birliği (DBB), üyelerine yönelik yeni yıl etkinliği düzenledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Birliğin Lefkoşa Köşklüçiftlik’te bulunan lokalinde yapılan etkinliğe üyeler, aileleri ve davetli konuklar katıldı.

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz, konuşmasında, bir yıl boyunca her türlü koşulda görevini başarıyla yürüten tüm üyelerin yeni yılını kutlayarak, 2026’nın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Birliğin eski başkanlarından Olçay Kıraç ve Rasıh Reşat ile Gazeteciler Birliği Başkanı Eftal Keser de, DBB üyelerine hitap ederek yeni yıllarını kutladı. Konuşmalarda, basın mesleğinde dayanışmanın ve birlikteliğin önemi vurgulandı.

Gecede düzenlenen çekilişte, çeşitli hediyeler sahiplerini bulurken, gecenin sonunda ise tüm üyelere yeni yıl hediyesi takdim edildi.