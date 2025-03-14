Bakanlar Kurulu, KKTC’nin bazı dış temsilciliklerinde yeni görevlendirmeler yaptı. Görev süresi dolan temsilciler ise merkez örgütünde görevlendirildi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararlar uyarınca, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütünde görevli Müdür/Temsilci Aysan Mullahasan Atılgan, 1 Ağustos 2025’ten itibaren KKTC Londra Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirildi.

Dışişleri Dairesi Merkez Örgütünde görevli Müdür/Temsilci Zalihe Mendeli, 1 Ağustos 2025’ten itibaren KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na Başkonsolos olarak görev yapacak.

Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Gizem Alpman’ın Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine atanmasını müteakip, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren KKTC Brüksel Temsilciliği’ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verildi.

-İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu

Müdür/Temsilci Mustafa Davulcu, 1 Ağustos 2025 itibarıyla KKTC İzmir Başkonsolosluğu’na Başkonsolos olarak görevlendirildi.

Dışişleri Dairesi Merkez Örgütünde görevli Müdür/Temsilci Buket Kop’un 1 Ağustos 2025’ten itibaren KKTC İslamabad Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verildi.

-Trabzon’da Fatma Demirel görev yapacak

KKTC İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Müşavir Fatma Demirel'in, bugünden itibaren KKTC Trabzon Başkonsolosluğuna, Başkonsolos olarak görevlendirilmesine karar verildi.

KKTC Kuveyt Temsilcisi Müdür/Temsilci Atınç Keskin'in ve KKTC Helsinki Temsilciliğinde Misyon Şefi olarak görev yapan 1. Derece 1. Sekreter Sonat Altuğ'un görev süreleri, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.

-Görev süresini tamamlayanlar merkeze dönüyor

KKTC Londra Temsilciliği'nde Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi olarak görev yapan 1. Derece Tanıtma Memuru Esra Emin'in dört yıllık görev süresi tamamlandığı için Dışişleri Bakanlığına bağlı Tanıtma Dairesindeki görevine geri dönmesine karar verildi.

KKTC Londra Temsilciliğinde görev yapan Müdür/Temsilci Çimen Keskin’in, KKTC İzmir Başkonsolosu Müdür/Temsilci Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun, KKTC İslamabad Temsilciliğinde Misyon Şefi olarak görev yapan, 1. Derece 1. Sekreter Dilşad Şenol’un ve KKTC Brüksel Temsilcisi Müdür/Temsilci Ayda Soylu'nun, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütüne (Lefkoşa) görevlendirilmelerine karar verildi.

KKTC New York Temsilciliğinde görev yapan Müdür/Temsilci Mehmet Dana da yurt dışındaki 5 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle, 18 Haziran 2025’ten itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütüne (Lefkoşa) görevlendirildi.