Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS), Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’ne karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, Başsavcı Yardımcısı Cemaliye Usanmaz ile öğretmen sendikalarını temsilen Avukatı Öncel Polili hazır bulundu.

Özerdağ ve Anayasa Mahkemesi Yargıçlarının dava hakkındaki değerlendirmelerini okumasının ardından karar açıklandı.

-Özerdağ

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ dava hakkındaki değerlendirmesinde, değişiklik tüzüğünün anayasanın laiklik, vicdan ve din özgürlüğü ile eğitim hakkına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmadığına karar verdi. Özerdağ bu karara varırken Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesine, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine ve TC Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu.

Özerdağ, okullarda uygulanacak bu düzenlemeler hakkında öncelikle yasa yolu ile ilke, esas ve sınırlarının belirlenmesi gerektiğine karar verdi. Özerdağ, yasa ile bu ilke ve esaslar belirlenmeden “Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Sınırlandırılması” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun tüzük yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.

-Çiftçioğlu

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Gülden Çiftçioğlu da, tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından Anayasal yetki sınırı aşılarak yapıldığını ifade etti.

- Anayasa Mahkemesi Kararı...

Anayasa Mahkemesi, laiklik, eğitim hakkı ve eşitlik yönünden yaptığı değerlendirmede, Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nün; oy çokluğu ile Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Yürütmenin yetkisi ile temel hak ve özgürlüklerin yasayla sınırlandırılması yetkisi açısından ise Anayasa’ya aykırı olduğu oy çokluğuyla karar verilen tüzük, bu gerekçeyle iptal edildi.

Mahkeme Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nün içeriğini laikliğe, din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim ve öğrenim haklarına aykırı bulmadı ancak düzenlemenin meclis yoluyla yasa aracılığıyla yapılması gerektiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu değişiklik tüzüğünün 3, 4, ve 5’inci maddelerinin 1, 8, 19, 23, 59 ve 60’ıncı maddelerine oyçokluğuyla aykırı olmadığına ve değişiklik tüzüğünün 1, 2, 3, 4, 5,6 ve 7’inci maddelerinin Anayasa’nın 3(4), 5 ve 11’inci maddelerine ise oyçokluğuyla aykırı olduğundan iptaline karar verdi”.