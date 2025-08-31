Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenlerine katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşen tören Ankara'daki Kara Harp Okulu Yerleşkesi'nde icra edildi. Bakan Ertuğruloğlu’nun Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetiyle yer aldığı törende Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulunda eğitim gören öğrenciler mezun oldu.

Törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanısıra birçok ülkeden Misafir Askeri Personel olarak mezun olan öğrencilere de diplomaları sunuldu. KKTC vatandaşı mezunlarına diplomaları Bakan Ertuğruloğlu tarafından takdim edildi.