Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tavsiyesiyle “sözde” Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının Kıbrıs Türk halkı açısından kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak gerçekleştirilen atamanın tek taraflı, gayri yasal ve provokatif bir adım olduğu belirtilerek, “Bu atama, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusundaki taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.” denildi.

Açıklamada, “Egemen eşitliğimizi ve halkımızın eşit uluslararası statüsünü tanımaktan imtina ettiği ve halkımızın iradesini hiçe saymaya devam ettiği sürece, Avrupa Birliği tarafından atılan taraflı adımlar Kıbrıs Türk halkı tarafından yok hükmünde kabul edilecek ve hükümetimizce muhatap alınmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

-“AB tarafsızlığını ve inandırıcılığını yitirdi”

Açıklamada ayrıca, GKRY’yi 2004 yılında tek taraflı olarak üyeliğe kabul eden AB’nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını göz ardı ederek Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını ve inandırıcılığını yitirdiği, temsilci atamasıyla da Ada’daki hassas siyasi dengeleri hiçe sayan yaklaşımını sürdürdüğü kaydedildi.

-“Oldubitti yaratmaya yönelik girişimler sonuçsuz kalmaya mahkûmdur”

İki taraf arasında ortak zeminin bulunmadığı bir ortamda, ileriki günlerde gerçekleştirileceği yönünde algı yaratılan gayriresmi toplantı öncesinde suni bir süreç oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “AB’nin GKRY ile hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve oldubitti yaratmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.” denildi.

-“Kalıcı anlaşma egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliği temelinde mümkün”

AB’nin tükenmiş bir modeli yeniden canlandırmaya yönelik tutumunun, bugüne kadar tüm anlaşma çabalarını reddeden Rum tarafının statükoyu sürdürme siyasetine hizmet ettiği kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs meselesinde gerçekçi ve kalıcı bir anlaşma, ancak Ada’daki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir iş birliği temelinde mümkündür.” denildi.

-“Kıbrıs Türk halkına yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı”

Bakanlık açıklamasında, AB’nin Kıbrıs sorununa ilişkin inandırıcılığını ve sürece katkı koyma konusundaki samimiyetini gösterebilmesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiği kaydedildi.