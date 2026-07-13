Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 derece dolaylarında seyretmeye devam edeceğini, çarşamba ve perşembe sabah saatlerinde ise yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesinin 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu, hafta sonu ise öğleden sonra iç kesimlerin parçalı bulutlu olacak.

Dışişleri Bakanlığı: “AB’nin ‘Kıbrıs özel temsilcisi’ ataması kabul edilemez”
Dışişleri Bakanlığı: “AB’nin ‘Kıbrıs özel temsilcisi’ ataması kabul edilemez”
İçeriği Görüntüle

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede ülke alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.