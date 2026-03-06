Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını kınadı.

Bakanlık açıklamasında, bölgede savaşa taraf olmayan üçüncü ülkeleri hedef alan ve çatışmanın yayılması riskini artıran bu tür saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulandı.

Gerginliği daha da tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada,

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek."denildi.