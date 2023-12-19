İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze’den ayrılmak isteyen KKTC vatandaşları için girişimlerin devam ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bölgeden ayrılmak isteyen bugüne kadar gerek Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezine gerekse TC Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki temsilciliklerine ulaşan KKTC vatandaşları ile ailelerinin Türkiye tarafından Mısır üzerinden tahliye edilmeleri için girişimlerimiz devam etmektedir.” denildi.

Açıklamada, bugüne dek 343 KKTC vatandaşı ile birinci derece aile bireylerinin tahliyesi için Bakanlığın çağrı merkezine müracaat edildiği ve isim listelerinin TC Dışişleri Bakanlığı ile paylaşıldığı belirtildi.

Bakanlığa başvurarak TC vatandaşlarıyla birlikte Refah Sınır Kapısı’ndan geçip Mısır’a ulaşan 86 KKTC vatandaşının, Kahire’den gerçekleştirilen uçak seferleriyle İstanbul’a ulaştığı da aktarıldı.

Açıklamada “Bu vatandaşlarımızın bir bölümünün aynı zamanda TC vatandaşlığı da bulunmaktadır. KKTC İstanbul Başkonsolosluğumuz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçici olarak devlet misafirhanelerine ve otellere yerleştirilen, ayrıca iaşe/ibate hizmeti verilen vatandaşlarımızla temas halindedir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan şu ana kadar ülkemize nakledilmeleri için bir talep bulunmamaktadır. Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesinin güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırılması için çalışmalarımız devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.