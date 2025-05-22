Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bu önemli gelişme, Türk dünyasıyla aramızda asırlara dayanan ortak tarihi ve kültürel bağların kurumsal düzeyde daha da güçlendiğini ortaya koymakta; söz konusu üyelik sürecine ilişkin olarak Bakanlığımızca bir süredir titizlikle yürütülen diplomatik girişimlerin somut ve anlamlı bir neticesini teşkil etmektedir.” denildi.

Açıklamada , zirve kapsamında Devlet Başkanları tarafından kabul edilen Budapeşte Bildirisi’nde, KKTC’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunun açıkça vurgulandığı ve Kıbrıs Türk halkının eşit ve özden gelen haklarına dair dayanışmanın güçlü bir şekilde ifade edildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Bildiri’de kayda geçirilen açık vurguların, Türk Dünyası’nın birlik ve dayanışma yönündeki iradesini ortaya koyarken, uluslararası kamuoyuna da bu doğrultudaki ortak duruşa dair güçlü ve net bir mesaj verdiğinin de altını çizdi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Buna ilaveten, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu açık ve kararlı biçimde vurgulaması ve Teşkilat’a tam üyelik sürecimize yönelik beklentimizi dile getirmesi, bizler için büyük bir memnuniyet ve güç kaynağı olmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın da Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ve insanlık dışı izolasyona dikkat çekerek Türk Dünyası’nı, bu doğrultuda dayanışma içinde hareket etmeye davet etmesi, bizler açısından son derece anlamlı ve kıymetli bir duruşun ifadesi olmuştur.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, başta Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere, tüm kardeş Türk Devletleri’nin saygıdeğer liderlerine en içten teşekkürlerimizi sunar; Rum-Yunan ikilisinin Avrupa Birliği aracılığıyla üzerimize oynadığı tüm oyunlara rağmen, Türk Dünyası ile ortak geleceğimizi inşa etme yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”