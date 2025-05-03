Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri, District 135 Lions Yönetim Çevresi, ELLI – Emerging Lions Leadership Institute (Yükselen Lions Liderlik Enstitüsü) eğitimine başladı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ‘nden yapılan açıklamaya göre 3 günlük eğitim Thalassa Beach Resort and Spa’da yapılıyor.

Uluslararası Lions tarafından District 135 olarak kabul edilen Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri, ikinci kez ELLI – Yükselen Lions Liderlik Enstitüsü’ne ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Lions eğitim müfredatının işlendiği eğitimde, Çeşitlilik, Etkili Toplantılar Düzenleme, İletişim, Kulüp Başarısının Sağlanması, Lions’un Dünü, Bugünü ve Geleceği, Görev 1.5 ve Zaman Yönetimi gibi konular yer alıyor.

Thalassa Beach Resort, Bafra’da gerçekleştirilen enstitüye GAT – Küresel Eylem Takımı Avrupa Alan Liderleri İtalyan PDG Carla Cifola ile Bulgar PDG Anelia Kaneva Lions eğitmenleri olarak destek veriyor. District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil ise Enstitü Koordinatörü olarak tüm organizasyonun ev sahipliğini yapıyor. İngilizce olarak tamamlanacak olan eğitime, profesyonel simultane çevirmenler katılımcılar için Türkçe çeviri ile destek veriyor.

District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri, ELLI müfredatını ilk kez PID Elisabeth Haderer ile 2023 yılında uygulamış, geçen yıl ise İsviçreli Koordinator Lion PID Robert Rettby ve GAT Alan Lideri PDG Carla Cifola ile eğitimi gelecek dönem Lions liderleri için tekrarlamıştı.

Bugün itibariyle, Kuzey Kıbrıs’ta 23 Lions Derneği ile beş yüz elli den fazla Lion bulunuyor.