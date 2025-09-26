Doğancı Spor Kulübü’nün yeni Başkanı Recep Tozanlı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

Lefke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Kulüp Başkanı Tozanlı, yeni döneme ilişkin projelerini Kaya ile paylaştı. Görüşmede sporun gelişimi ve kulüplerin bölgeye katkısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, spora verdikleri önemi vurgulayarak, “Spor kulüplerimizin her zaman yanındayız.” ifadelerini kullandı. Kaya, nazik ziyaretlerinden dolayı Doğancı Spor Kulübü Başkanı Tozanlı ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.