Doğanköy'de saksılarda hintkeneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 20.20 sıralarında, Doğanköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu, E.Ç.(E-37) ve F.Ş.(E-27), bir apartmanın damında saksılar içerisinde ekili bulunan hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam beş kök bitkinin sulama ve bakımlarını yaptıkları esnada suç üstü tespit edilerek tutuklandı.

Aynı gün, saat 23.00 sıralarında, Akıncılar-Ercan ana yolu üzerinde Demirli Köprü mevkiinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda A.C.’nin (E-56) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Şahıs tutuklandı, madde de emare olarak alındı.