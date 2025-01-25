Her Daim Doğa Dostları Grubu bu sabah Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve TOVAD’la birlikte Salamis Ormanı'nda “Büyük Bahçe Kuş Gözlemi” etkinliği gerçekleştirdi.

Organizasyon komitesi adına Yusuf Şentuğ’un yaptığı açıklamaya göre, etkinlikte günün anlam ve önemini anlatan Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Asuman Korukoğlu, okuyan toplumların doğayı koruma konusunda daha duyarlı olduklarını, bu nedenle başta karar alma konumunda olan kişilerin okuyan kişiler olması gerektiğini kaydetti.

Korukoğlu, bu sabah yapılan gözlem sonucunda elde edilen verilerin her yıl tekrarlandığı zaman bir anlam taşıyacağını, yıllar içerisinde kuşların popülasyonu konusunda fikir sahibi olunabileceğini ve verilere bakarak hareket edebileceğini anlattı.

Etkinliğin ardından kahvaltı yapılarak gelecek haftaki etkinlik planlandı.