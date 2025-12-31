Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında, “Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. 'Mavi Vatan'da ne emrivakiye ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız." dedi.

Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında, bugün 2025 ile vedalaşıldığını, yepyeni bir heyecanla yeni ümit ve hedeflerle 2026'ya "merhaba" demeye hazırlanıldığını ifade etti.

Yeni takvim yılının ülke, millet, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, gerek terör örgütleri, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelelerinde gerekse devletin güvenliği ve bekasını temin uğrunda şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ederek, 86 milyonun huzur ve esenliği için büyük bedeller ödeyen gazilere şahsı ve milleti adına teşekkür etti.

Erdoğan, geride bırakılan senede hem ülkede hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayiine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz. İlk kuraları iki gün önce çekilen 500 bin sosyal konut projemizin dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun şartlarla ev sahibi yapma yanında konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı vereceğine inanıyorum. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz. Büyük kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı, Meclis'imizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz."

Hükümetlerinin 2025 yılı boyunca birinci önceliğinin 6 Şubat asrın felaketinin yaralarının sarılması olduğunu belirten Erdoğan, "Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık." dedi.

Erdoğan, söz verdikleri üzere 27 Aralık'ta Hatay'da yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla 455 bininci deprem konutunun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettiklerini dile getirerek, yeni ev ve iş yerlerinin depremzedelere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

6 Şubat'tan bu yana kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan 7 gün 24 saat esasıyla şantiyelerde çalışanlara, konutların inşasında emeği geçen tüm kurumlara ve hayırseverlere teşekkür eden Erdoğan, "İnşa çalışmalarına omuz vermek yerine yapılan her işi kötüleyenleri ise devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay'a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum. İktidar ve ittifak olarak bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutacak, milletimize mahcup olmayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Hakkı, adaleti ve vicdanı merkeze alan siyasetimizin yansımaları bölgemizin her yanında görülmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi insanlarını değil, yüzü ülkeye dönük hiçbir kardeşlerini yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hakkı, adaleti ve vicdanı merkeze alan siyasetimizin yansımaları, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgemizin her yanında görülmektedir. 8 Aralık devrimiyle hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye'de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır. Suriye'de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır. Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail'in tüm ihlallerine rağmen Gazzeli kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir. İsrail'in saldırılarının durması, Gazze'ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel adil ve kalıcı bir barışla noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. 'Mavi vatan'da ne emrivakiye ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

- "2026 yılında da eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz"

Yalnızca ülkenin değil, bölgenin de önünde yepyeni bir sayfa açacak "terörsüz Türkiye" sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız."

Erdoğan, 23 senedir olduğu gibi kalplerinde sadece millet ve memleket sevdasıyla 86 milyonun tamamına hizmet edeceklerini, tüm Türkiye'nin refahı, huzuru ve esenliği için fedakarca çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye Yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.