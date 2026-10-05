Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) iş birliğinde Doğu Karadeniz’de KKTC turizm etkinliği düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında KKTC’den bölgeye giden turizm yetkilileri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri, Doğu Karadeniz’in tarihi, kültürel ve doğal turizm alanlarını da ziyaret etti.

Heyet, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü ve Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki çeşitli turizm noktalarında incelemelerde bulundu.

Program kapsamında KKTC Başkonsolosu Fatma Demirel, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Serhan Egemen, KITSAB Genel Başkanı Oğuz Akançay, TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve beraberlerindeki heyet, valilikler ve belediyelerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgenin turizm altyapısı, turizm noktaları, kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Program çerçevesinde düzenlenen B2B toplantıları ve sektör buluşmalarında ise KKTC ile Doğu Karadeniz’de faaliyet gösteren seyahat acenteleri arasında iş birliği olanakları değerlendirildi ve karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca 4K Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan Kıbrıs’a özgü yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler katılımcılara tanıtıldı.

Açıklamada, gerçekleştirilen temasların KKTC ile Türkiye arasındaki turizm iş birliklerinin geliştirilmesine ve karşılıklı turizm rotalarının oluşturulmasına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

- Akançay

Öte yandan KITSAB Başkanı Birlik Oğuz Akançay, konuyla ilgili yazılı açıklamasında programın verimli geçtiğini belirterek, bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC ile Doğu Karadeniz arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi açısından bu tür programların önemine işaret eden Akançay, ziyaretler ve sektör temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Kurulan ilişkilerin önümüzdeki dönemde somut iş birliklerine ve karşılıklı turist hareketliliğine dönüşmesini hedeflediklerini de kaydeden Akançay, organizasyona katkı koyan kurum ve kuruluşlara, üyelerine ve bölgedeki sektör temsilcilerine teşekkür etti.