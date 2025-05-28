KKTC’de dün ve bugün meydana gelen dört trafik kazasında iki kişi yaralandı, üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 144 miligram alkollü Aytekin Demirtaş (E-38), yönetimindeki HA 590 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sol şeride geçen araç, park halindeki Ali Çilesun (E-35) sorumluluğundaki YK 319 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

HA 590 plakalı araç sürücüsü Aytekin Demirtaş, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

- Araç, hendeğe düşerek su borusuna çarptı

Öte yandan Safaköy köy girişinde, dün saat 10.30’da meydana gelen trafik kazasında, Sultan Şahan (K-52) yönetimindeki PH 597 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yaklaşık bir metre derinliğindeki hendeğe düşerek su borusuna çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Karaoğlanoğlu’nda, dün saat 13.00 sıralarında, 123 miligram alkollü Ceylan Çetinser (K-19) yönetimindeki MC 847 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bir evi çevreleyen duvara ve garajın giriş kapısına çarptıktan sonra yoluna devam ederek, bordür taşına çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Ceylan Çetinser, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

- Motosiklet sürücüsü yaralandı

Gazimağusa’da dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, Tugay Ildız (E-30) yönetimindeki MC 553 plakalı araçla karşıdan gelip düz giden araçlara öncelik hakkı vermeden araç park yerine doğru dönüşe geçti.

O esnada karşı istikametten gelen Muhammad Qasim Ghulam Rasool (E-38) yönetimindeki VL 345 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Tugay Ildız, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.