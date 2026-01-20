Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kuruluşlarından Döveç Group of Companies, 17 Ocak’ta Girne Elexus Otel’de düzenlenen sektörel buluşmada aktif katılımı ve temaslarıyla dikkat çekti. Etkinlik kapsamında birçok farklı sektörden firma bir araya gelirken, Döveç Group gerçekleştirdiği görüşmelerle iş dünyasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

35 yılı aşkın süredir Kuzey Kıbrıs ekonomisine yatırım yapan, istihdam yaratan ve hayata geçirdiği projelerde kalite, güven ve sürdürülebilirliği esas alan Döveç Group, organizasyon süresince sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirerek mevcut iş birliklerini güçlendirdi, yeni iş birliklerinin temellerini attı.

Program çerçevesinde düzenlenen lansman ödülü töreninde, Döveç Group Satış Reklam & Pazarlama Direktörü İzgün Günsal, Lansman Ödülü’nü Mercedes markasına takdim etti. Tören, sektörde güçlü marka duruşu ve başarılı lansman stratejilerinin öne çıkarılması açısından önemli bir an olarak değerlendirildi.

Girne Elexus Otel’de gerçekleştirilen buluşma, sektör profesyonelleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırırken, Döveç Group’un vizyoner yaklaşımı ve kurumsal duruşu katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Etkinliğin, Kuzey Kıbrıs iş dünyasında nitelikli ve kalıcı iş birliklerine katkı sağlaması bekleniyor.