Ülkede son bir haftada trafik ekipleri tarafından sürücülere 2 bin 274 kez yasal işlem uygulandığı, 252 aracın trafikten men edildiği ve 14 sürücünün tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, 12-18 Ocak tarihlerini kapsayan sürede KKTC genelinde yapılan trafik denetimlerine ilişkin haftalık raporu açıkladı.

Rapora göre, sürücülerin 853'üne sürat, 80'ine mobil araç ile tespit edilen sürat suçları, 11'ine tehlikeli sürüş, 31'ine dikkatsiz sürüşten ceza kesildi.

Sürücülerin 173'ü seyrüsefer ruhsatsız, 17'si sürüş ehliyetsiz, 85'i alkollü içki tesiri altında, 102'si muayenesiz, 46'sı sigortasız veya kapsamı dışında, 3'ü yolcu taşıma “T” işletme izinsiz ve 12'si ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürüş esnasında cep telefonu kullanan 11 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 32 sürücüye, trafik levha ve işaretlerine uymayan 99 sürücüye, trafik ışıklarına uymama 4 sürücüye ceza yazan polis, sürücülerin 39'una aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma, 9'una koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma ve 747'üne de diğer trafik suçlarından ceza verdi.