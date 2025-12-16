Döveç Group ve Döveç Academy iş birliğiyle, çalışanların gelişimini desteklemeye yönelik DISC Kişilik Envanteri Eğitimi, Cuma günü Arkın İskele Otel’de gerçekleştirildi. Eğitim, Döveç Group of Companies çalışanlarının bireysel farkındalıklarını artırmak ve iş süreçlerindeki etkinliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Eğitim sürecinde, Yetenex platformu üzerinden uygulanan DISC kişilik envanteri ile katılımcıların davranış profilleri analiz edildi. Bu değerlendirmeler sayesinde katılımcılar; kendilerini daha iyi tanıma, davranış stillerini fark etme ve ekip içi iletişimlerini daha etkin yönetme imkânı buldu. Elde edilen çıktılar, kurum içi iş birliğini desteklerken organizasyonel verimliliğe de katkı sundu.

DISC Akademi iş birliğiyle Döveç Academy tarafından düzenlenen eğitim, DISC Akademi eğitmeni ve tiyatro oyuncusu YosiMizrahi tarafından interaktif bir formatta gerçekleştirildi. Drama çalışmalarıyla desteklenen canlandırmalar, eğitimin yalnızca teorik bir aktarım olmasının ötesine geçerek; empati kurmayı, farklı bakış açılarını anlamayı ve iş ilişkilerinde sergilenen davranışların yarattığı etkiyi fark etmeyi mümkün kıldı.