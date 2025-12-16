Güney Kıbrıs’ta turizm sektörünün ekonominin bel kemiği olmasının en önemli sebeplerinin başında sektöre verilen destek yatmaktadır.

Rum yönetiminin yatırım ve pazarlama aşamalarında verdiği büyük destek sektörün büyümesine katkı sağlıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, turizm yatırımlarına yönelik doğrudan hibe programları uyguluyor. Destekler, otel ve turistik konaklama yatırımlarını kapsıyor.

Güney Kıbrıs’ta turizm sektöründe yapılacak yatırımların en az yüzde 50’sinin maliyeti devlet tarafından karşılanırken, kırsal ve dağlık bölgelerde yapılan yatırımlarayüzde 75’i bulan oranda destek veriliyor.

Özel destek kapsamındaki bölgelerde yapılacak otel yatırımlarının ise %85’e varan kısmıhibe olarak karşılanabiliyor.

Hibeler, yeni otel yatırımlarının yanı sıra mevcut tesislerin yenilenmesi, oda ve ortak alanların modernizasyonu, spa ve konferans salonlarının kurulması, ekipman alımı ve dijital altyapı yatırımlarını da içeriyor.

Sağlık ve wellness turizmi yatırımlarına yönelik olarak da spa, rehabilitasyon, yaşlı ve engelli dostu tesisler ile destekli yaşam konseptlerine %50–75 oranında hibe sağlanıyor.

KKTC’de ise turizm yatırımlarına yönelik bu ölçekte doğrudan hibe uygulaması bulunmuyor.