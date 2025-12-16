Lefke Belediyesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Veteriner Dairesi’nin talimatları doğrultusunda, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla hayvan ve çiftlik bağlantılı araçlara yönelik dezenfeksiyon denetimleri başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, uygulama kapsamında canlı hayvan taşımacılığına ilişkin önemli kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Buna göre; canlı hayvanların yalnızca mezbahalara taşınmasına izin verilecek, bir mandıradan başka bir mandıraya hayvan sevkiyatı ise kesinlikle yasak olacak.

-Kontrol noktalarında dezenfeksiyon uygulaması…

Belirlenen kontrol noktalarında; hayvan taşıyan araçlar, süt tankerleri, yem kamyonları, meyve ve sebze taşıyan araçlar, traktörler ile çiftlik ve mera giriş-çıkışı yapan tüm araçlar spreyleme yöntemiyle dezenfekte ediliyor.

Açıklamada, dezenfeksiyon işleminin yalnızca araçların dış yüzeylerine uygulandığı, canlı hayvanlara kesinlikle müdahale edilmediği vurgulandı.

Dezenfeksiyon işlemi tamamlanan araçlara “Dezenfeksiyon Belgesi” verileceği, bu belgeye sahip olmayan araçların mezbahanelere hayvan taşımasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Lefke Belediyesi, şap hastalığına karşı alınan bu önlemlerin hem hayvan sağlığının hem de halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tüm üretici ve taşımacılardan kurallara titizlikle uymalarını istedi.