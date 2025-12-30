Toplumsal faydayı merkeze alan sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden Döveç Group, yeni yıl kapsamında Gazimağusa’da iki önemli ziyaret gerçekleştirerek dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Bu kapsamda ilk olarak Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi ziyaret edilerek, merkezin ihtiyaçları doğrultusunda tekerlekli sandalye bağışı yapıldı. Gerçekleştirilen bağış, hem öğrenciler hem de eğitimciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, yüzlerde oluşan gülümseme ziyaretin en anlamlı karşılığı oldu.

Ziyaret programının devamında Döveç Group ekibi, Gazimağusa’da bulunan Ay Işığı Bakım Evi’ni ziyaret ederek, bakım evi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Samimi sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette, ufak hediyelerle yeni yıl dilekleri paylaşıldı. Ziyaret boyunca yaşanan sıcak anlar ve gözlerdeki mutluluk, dayanışmanın değerini bir kez daha hissettirdi.

Döveç Group, yalnızca iş dünyasında değil; sosyal yaşamda da sorumluluk üstlenmeyi, bulunduğu topluma değer katmayı ve kalıcı fayda yaratmayı öncelikleri arasında görmeye devam ediyor.