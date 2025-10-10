Döveç Group, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın çalışanlarına yönelik özel bir eğitim semineri düzenledi. “Meme Kanserinden Korunma ve Erken Tanı” başlıklı etkinlik, 10 Ekim 2025 Cuma günü Döveç Group Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.
Seminer, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Emine Temizkan Sekizler tarafından verildi. Katılımcılara meme kanserinin tanımı, risk faktörleri, korunma yolları ve erken tanı yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı.
Program kapsamında sunum, uygulamalı gösterim ve soru-cevap bölümleriyle erken teşhisin önemi vurgulandı. Katılımcılara eğitim sonunda bilgilendirici materyaller dağıtıldı.
Döveç Group, kadın çalışanlarının sağlığına yönelik farkındalık projeleriyle toplumsal bilince katkı sunmayı sürdürüyor.