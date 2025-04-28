2001 yılından bu yana bilgi, teknoloji ve kalite anlayışını üretime yansıtan Arredo Design, uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza attı. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü, Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli organizasyonu olan ve dünya çapında ünlü mimarlar ile sektörün önde gelen profesyonellerinden oluşan seçkin bir jürinin değerlendirdiği Property NC Awards 2025 töreninde Arredo Design, sektördeki gücünü ve tasarım üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu büyük gecede Arredo Design;

• En İyi Ticari İç Dizayn – Platinum Ödülü,

• En İyi Mutfak Tasarımı – Platinum Ödülü,

• En İyi Endüstriyel Proje – Platinum Ödülü

kategorilerinde aldığı ödüllerle adeta sektöre damgasını vurdu.

Mimari zarafeti, fonksiyonel mükemmeliyeti ve estetik şıklığı bir araya getiren projeleriyle fark yaratan Arredo Design, müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşıyarak kaliteyi ve güvenilirliği bir marka vaadi olarak sunmaktadır. Modern üretim altyapısı, uzman kadrosu ve yenilikçi yaklaşımıyla Arredo Design, sektördeki lider konumunu bu prestijli ödüllerle bir kez daha güçlendirmiştir.

Bu önemli başarı sonrası açıklamada bulunan Arredo Design Genel Müdürü Mustafa Onuk, “Bugün burada sadece markamızın değil, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin, tasarım anlayışımızın ve kalite odaklı vizyonumuzun taçlandığını görmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Şıklığı, işlevselliği ve müşteri memnuniyetini bir arada sunma vizyonumuzun uluslararası jüri tarafından bu şekilde ödüllendirilmesi, bizler için büyük bir onurdur.” ifadelerini kullandı.

Arredo Design, Döveç Group çatısı altında, tasarım şıklığını, güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi aldığı bu önemli ödüllerle taçlandırmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bugün olduğu gibi gelecekte de sektörde yeniliklerin öncüsü olmaya kararlılıkla devam edecektir.