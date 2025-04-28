Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’nin limanlarını "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" kayıtlı gemilerine açmayı değerlendirdiği yönündeki haberlere olumlu baktıklarını, ilişkilerin normalleşmesinin Kıbrıs sorunu çözüm sürecine olumlu katkıları olacağını belirtti.

Yazılı açıklama yapan İzcan, söz konusu haberlerin Türkiye, AB ve "Kıbrıs Cumhuriyeti" arasında müzakerelerin sürdüğü anlamı taşıdığını kaydetti.

Gerginlik ve çatışma kültüründen beslenen milliyetçi kesimlerin bundan rahatsız olmasının normal olduğunu belirten İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin, Kıbrıs sorununa taraf ülkeler arasında işbirliği ve yumuşamaya bağlı olduğunu söyledi.

BM ve AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin müdahil olması gerektiğini dile getiren İzcan, “Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası hukuka aykırı kurulan statükonun sonsuza kadar sürmesinin mümkün olmadığını ve çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu” savundu.

Ekonomik, demokratik ve siyasal sıkıntıların birbirinden ayrılamayacağını belirten İzzet İzcan, özgür, bağımsız ve birleşik Kıbrıs’a ulaşma mücadelesinin tek doğru yol olduğunu söyledi.