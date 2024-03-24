Demokrat Parti, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Demokrat Parti Girne Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinliğe, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Fikri Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin anlamına vurgu yaparak, yaşlılara saygının her zaman önemli olduğunu belirtti. Yaşlılara saygının ve onların yaşamına dair duyarlılığın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, toplumda yaşlılara karşı daha fazla duyarlılık ve saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ataoğlu, bu tür etkinliklerin, yaşlıların hayatına katkı sağlamanın yanı sıra toplumun yaşlılara olan sevgi ve saygısını artırmada önemli bir rol oynadığını kaydetti.