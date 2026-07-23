Demokrat Parti (DP), bugün önce Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK), ardından da Parti Meclisini (PM), “yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması ve karma oyun kaldırılması” gündemiyle topladı.

Toplantı sonrası açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bugün bir karar üretilmediğini kaydederek, “İlerleyen günlerde Parti Meclisi’ni toplayıp, kesin kararımızı paylaşacağız” dedi.

“En yetkili merci olan Parti Meclisi’ne ben genel başkan olarak saygılı olmak zorundayım ve Parti Meclisi’nin savunduğunu, savunmak zorundayım” diye konuşan Ataoğlu, ilerleyen günlerde geri dönüşler sonrasında Parti Meclisi’ni toplayıp, görüşlerini netleştirip, kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Bugünkü toplantının gündeminde ittifak ve baraj konusunun olmadığını dile getiren Ataoğlu, “Bugün üzerine eğildiğimiz konu iki seçimin aynı anda olup olmaması ve karma oyun kalkıp, kalkmaması ile ilgiliydi” dedi.