Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, KKTC’nin hazinesinin hiçbir şirketin kişisel kasası olmadığını belirterek, “Bu ülkenin kaynakları üç beş imtiyazlı çevreye değil; bu ülkenin çocuklarına, üreticisine, esnafına, emeklisine ve emekçisine aittir” dedi.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “Bu ülkede insanlar artık market raflarına bakıp bakıp eli boş dönüyor. Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatıyor, çiftçi üretimden vazgeçiyor, hayvancımız kan ağlıyor, turizm sektörümüz can çekişiyor” iddiasında bulundu. Şahiner, hastanelerin doktor ve ilaç beklediğini, okulların, belediyelerin ise kaynak için çırpındığını da savundu.

“Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo geçici bir sıkıntı değildir; bu, bir ülkenin geleceğinin göz göre göre, bile bile enkaz altında bırakılmasıdır” diyen Şahiner, tarihin bu dönemi, “halkın zifiri karanlığa ve eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik yıkıma mahkûm edildiği kapkaranlık bir dönem olarak” yazacağını savundu.

-“Devlet en az 19 milyon euro daha ödeme yükümlülüğü altına sokuldu”

“Ercan Havalimanı hakkında 2023 yılının temmuz ayında Emrullah Turanlı’nın şirketi ile imzalanan Ek Sözleşme 5 ile 59 milyon euronun devletin kasasından alınıp, bu şirketin kasasına aktarıldığını” savunan Şahiner, daha sonra kurulan hakem heyeti ile bağımsız yargının yetki alanına müdahale edildiğini ve “mahkeme emri kadar etkili” kararlar alınmasının yolunun açıldığını ileri sürdü.

Hakem heyetinin 2024 yılında, devleti değil, Emrullah Turanlı’nın şirketini koruyan “taraflı ve akıl dışı” bir karar aldığını iddia eden Şahiner, “T&T şirketinin yapması gereken işleri usulünce yapmamasının örtbas edildiğini ve devletin en az 19 milyon euro daha ödeme yükümlülüğü altına sokulduğunu” savundu.

İhale şartnamelerinde açık ve net bir kural olduğuna dikkat çeken Şahiner, yapılacak tüm işlerin “uluslararası havacılık standartlarına uygun olmak zorunda” olduğunu kaydetti, “Şirket kendi yükümlülüğünü yerine getirmedi diye faturanın KKTC devletine kesilmesi tam anlamıyla bir peşkeş skandalıdır” dedi.

“Bu emrin yerine getirilmesi için gizli saklı bir yasa gücünde kararname çıkarıldığını” savunan Şahiner, 19 milyon euronun halkın cebinden çekilip nasıl ödeneceğinin altyapısının hazırlandığını ileri sürdü.

“Milyonlarca euronun belirli bir sermaye grubuna aktarılması için gösterilen bu olağanüstü hırs ve gayret, toplumun adalet duygusunu kökünden yaralamıştır.” diyen Şahiner, “Siz kimin hükümetisiniz? Yoksullaştırılan halkı mı temsil ediyorsunuz, yoksa ayrıcalıklı şirketlerin çıkarını mı?” sorularını sordu.

“KKTC’nin hazinesi hiçbir şirketin kişisel kasası değildir. Bu ülkenin kaynakları üç beş imtiyazlı çevreye değil; bu ülkenin çocuklarına, üreticisine, esnafına, emeklisine ve emekçisine aittir” diyen Şahiner, bunun hesabını soracaklarını ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.