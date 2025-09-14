Demokrat Parti’nin (DP) 13’üncü Olağan Kurultayı bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mevcut Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tek aday olduğu kurultayda oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kurultayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, belediye başkanları, bürokratlar, Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinden davetliler izledi.

Kayıt yaptıran partililerin salondaki yerlerini almasının ardından Ataoğlu, eşiyle birlikte alkışlar eşliğinde kurultay salonuna girdi.

“Kendi Adımızla, Kendi Adamızda” sloganıyla düzenlenen kurultay, saat 12.15 civarında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Başkanlık Divanı seçildi ve faaliyet raporu ile mali raporlar aklandı.

Kurultayda, KKTC ve Türkiye’deki siyasi partiler ve DP’nin ilk Başbakanı Hakkı Atun’un mesajları da okundu.



Programda ilk sözü DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar aldı. Ardından, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine vurgu yaparak, “Artık federasyon defteri kapanmıştır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz temelinde iki devlet siyaseti dünya kamuoyunun önünde açık bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.

- “Kurultay hayırlara vesile olsun”

Kurultayın ülke siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olmasını temenni eden Tatar, divan başkanı ve üyelerine teşekkür etti. DP’nin kurucu Genel Başkanı ve ilk Başbakanı Hakkı Atun ile kurucu isimleri de anan Tatar, “DP’nin 33 yıldır demokrasimize yaptığı katkılar kıymetlidir. Bu katkılar, Kıbrıs Türk halkının siyasi mücadelesine yön vermiştir” dedi.

- “Denktaş’ın vasiyeti bizim yol haritamızdır”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Fazıl Küçük’ten devraldığı bağımsızlık mücadelesini hatırlatan Tatar, “Onların verdiği mücadeleyle bugün Doğu Akdeniz’de bir devletimiz, cumhuriyetimiz ve özgürce varlığını sürdüren bir halkımız vardır. Denktaş’ın vasiyeti bizler için yol haritasıdır” ifadelerini kullandı.

- “Federasyon süreci tüketildi”

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin tükendiğini belirterek, “Artık yeni bir sayfa açılmıştır. Egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz ve iki devlet siyaseti, anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle dünyaya mal edilmiştir. Bizler bu siyaseti kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

- “19 Ekim seçimleri fevkalade önemli”

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret eden Tatar, bu seçimin yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, tüm Doğu Akdeniz açısından da tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı. Tatar, “19 Ekim akşamı dünyadaki manşetlerde ‘Kıbrıs Türk halkı egemenliğini kazandı’ ifadeleri yer alacaktır” dedi.

-“Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı vazgeçilmezdir”

Tatar, Kıbrıs’ta güvenliğin ancak Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığıyla sağlanabileceğini belirterek, “Bizler, federasyon masallarını geride bıraktık. Halkımızın güvenliği, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin bu adadaki varlığıyla mümkündür” şeklinde konuştu.

- "Denktaş’ın mirasına sahip çıkıyoruz”

Konuşmasında babası Rüstem Tatar’ın da yıllarca Rauf Denktaş’ın yanında görev yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben Denktaş’ın yolunda yürüyen bir siyasetçiyim. İki devletli çözümü savunmak, Kıbrıs Türk halkının onurunu ve egemenliğini korumaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar, Demokrat Parti’ye ve tüm destek veren partilere teşekkür ederek, “Son beş yıldır hükümetlerde istikrarla yürüttüğümüz iş birliği, dış politikada izlediğimiz çizginin başarısında önemli rol oynamıştır. Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını, “Kıbrıs Türk halkı geleceğe umutla bakıyor. Bizler egemen bir halk olarak, cumhuriyetimizle, anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözleriyle tamamladı.

-Ataoğlu

Kurultayda konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, birlik, kurumsal kimlik, milli dava ve Anavatan Türkiye ile ilişkiler üzerine mesajlar verdi.

Ataoğlu konuşmasına, Lefke’den, Karpaz’dan, Gazimağusa’dan, İskele’den, Güzelyurt’tan, Girne’den ve başkent Lefkoşa’dan kurultaya katılan partililere teşekkür ederek başladı.

DP’nin kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk siyasal yaşamının en önemli denge unsurlarından biri olduğunu belirten Ataoğlu, “Biz, 1992’de makamlarını ve menfaatlerini bir kenara bırakarak yalnızca Kıbrıs Türk halkının demokratik, siyasal ve ekonomik geleceğini düşünen ‘Dokuzlar Hareketi’nin devamıyız. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve daha fazla insan hakları için yaktığımız meşale, dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatmaktadır” dedi.

- Kurucu kadroya teşekkür

Kurucu kadroya teşekkür eden Ataoğlu, hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Kurucu Genel Başkan Hakkı Atun’un mesaj gönderdiğini, bazı kurucuların selamlarını ilettiğini söyleyen Ataoğlu, Serdar Denktaş’ın katkılarını da hatırlatarak, Denktaş’a "yolu açık olsun" dedi.

Ataoğlu, ayrıca “Partimizin kurulmasına büyük emeği olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı şükranla ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

- “Burası ben değil, biz diyenlerin partisidir”

Partinin kurumsal kimliğine de vurgu yapan Ataoğlu, “Hepimiz gelip geçeriz ama Demokrat Parti’nin kurumsal kimliği bir milim bile aşınmadan sapasağlam kalacaktır. Zeytin kökleşmenin, olgunlaşmanın, birliğin ve bereketin sembolüdür. Zeytin dalıyla çevrili meşalemiz hem dünü yaşatıyor hem de yarını aydınlatıyor. Gelenek de buradadır, gelecek de” dedi.

"Burası ben değil, biz diyenlerin partisidir” diyen ve parti içinde hiçbir zaman kimsenin kendisini partiden üstün görmediğini belirten Ataoğlu, bundan sonra da böyle bir anlayışa izin vermeyeceklerini söyledi. Ataoğlu, “Biz nereye gidersek parti orasıdır” anlayışına kapılmadan, ilkelerine ve yol arkadaşlarına bağlı kalarak “baba ocağından ayrılmayacaklarını” kaydetti.

- “Cesur projelere imza attık”

Demokrat Parti’nin yıllardır kimsenin cesaret edemediği projelere kararlılıkla imza attığını kaydeden Ataoğlu, “Bu başarıyı ülkemize olan inancımız, sevgimiz ve Aaavatan Türkiye ile kopmaz bağlarımız sayesinde elde ettik” ifadelerini kullandı. Ataoğlu, icraatlarını da sıralayarak, “Anavatanımız derdimiz olduğunda derdimize çare bulan, mutluluğumuz olduğunda mutluluğumuza ortak olandır. Projelerimizin hayata geçmesinde Türkiye’nin koşulsuz desteği büyük önem taşımaktadır” dedi.

- “Türk dünyasıyla entegrasyon artıyor”

Türkiye’nin diplomatik girişimleri sayesinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu hatırlatan Ataoğlu, özellikle Azerbaycan ile ilişkilerin güçlendiğini vurguladı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinin önemine işaret etti.

-“Federasyon defteri kapanmıştır”

Ataoğlu Kıbrıs meselesine dair değerlendirmesinde ise, 1960 ortaklık devletinin Rum tarafının silah zoruyla yıkıldığını, 1974’te Türkiye’nin müdahalesiyle Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlattı, 2004 Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türklerinin “evet”, Rumların ise “hayır” dediğini, buna rağmen Rumların AB üyeliği ile ödüllendirildiğini söyledi.

“50 yılı aşan müzakereler Rum tarafının uzlaşmazlığı nedeniyle sonuçsuz kaldı. Artık federasyon masasına dönmeyi kabul etmiyoruz” diyen Ataoğlu, “Demokrat Parti olarak duruşumuz nettir. Egemen eşitlik ve iki devletli çözüm. Bu vizyonu cesaretle savunan lider Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’dır. Milli davamızdan ve devletimizden taviz yoktur” şeklide konuştu.

- “Seçimlere hazırız”

Her seçim öncesi gündeme gelen baraj tartışmalarına da değinen Ataoğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana bu dedikodulara karnımız tok. Kim ne söylerse söylesin, sizler var oldukça Demokrat Parti daha ileriye gidecektir” dedi.

Olası bir erken seçim ihtimaline de değinen Ataoğlu, “Parlamenter sistemde seçim her an olabilir. Biz Demokrat Parti olarak yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe örgütlerimiz ve genel merkezimizle olası bir erken seçimde adaylarımızı sizlere güvenle sunacağız” diye konuştu.

“Büyük ihtimalle önümüzdeki yılın ilk yarısında bir erken genel seçim olacaktır” diyen Ataoğlu, olası bir seçimde partilileri mahcup etmeyecek adaylarla halkın karşısına çıkacaklarını söyledi.

-“Yolumuz açık, bahtımız açık”

Konuşmasının sonunda “Demokrat Parti bizim yuvamızdır! Kıbrıs Türk siyasetinin şerefli meşalesini hep beraber daha ileriye taşıyacağız” ifadelerine yer veren Ataoğlu, “Bundan sonra daha da kenetlenmiş olarak nice yollar yürüyeceğiz. Yolumuz açık, bahtımız açık. Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar!” dedi.

-Akpınar

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar ise, Denktaş’ın “Türkiye’m, bağımsızlık ve devletim” sözlerinin bugün de yol gösterici olduğunu belirterek; “Biz de aynı inançla onun mirasını omuzlarımızda taşımaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığına, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkmak hepimizin en büyük görevidir” dedi.

Parti örgütlenmesi ve kurumsal hafızanın güçlendiğini kaydeden Akpınar, Demokrat Parti’nin tarihinde ilk kez tüm ilçe yönetimleri, Parti Meclisi ve Genel Başkan ile tam uyum içinde yol aldığını söyledi.

Hükümet ortaklığı sürecinde DP’nin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirten Akpınar, turizm, kültür, gençlik ve çevre alanındaki icraatlara değinerek, Antik Liman restorasyonu ve Ada Kıbrıs tanıtımlarının ülkeye değer kattığını belirtti.

Bazı çevrelerin DP’yi küçümsemeye çalıştığını söyleyen Akpınar, “Demokrat Parti bir mücadele ruhudur. 1992’deki gibi bu topraklarda kök salmış, demokrasiyi ve halkıyla birlikte yürüyen bir gelenektir. Biz buradayız, dimdik ayaktayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da hitap eden Akpınar, “Egemen eşit devlet anlayışını dünyaya duyurduğunuz bu kutsal yolda Demokrat Parti olarak yanınızdayız” ifadesini kullandı.

Akpınar konuşmasını, “Demokrat Parti 33 yıldır bu toprakların öz evladı olmuş, halkının refahı için gece gündüz çalışmış bir partidir. Şimdi yeni bir yön, yeni bir söz zamanı… Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Demokrat Parti” sözleriyle tamamladı.

- Ataoğlu oybirliğiyle yeniden genel başkan seçildi

Konuşmaların ardından Başkanlık Divanı, Genel Başkanlık için tek aday olan Fikri Ataoğlu ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu listelerini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Ataoğlu’nun Genel Başkanlığı ile tüm isimler oybirliğiyle kabul edildi.