Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, kalp ve damar cerrahisinde önemli bir başarıya imza atılarak ülkede ilk kez Ozaki (Hastanın kendi dokusundan hazırlanarak yapılan kalp kapağı nakli) ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi.

Kalp kapakçığı hastalıklarında devrim niteliği taşıyan bu yöntem, 69 yaşındaki bir erkek hastaya uygulandı ve operasyon sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ameliyat, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nden Dr. Hasan Ceyda ve Dr. Safa Özçelik’in liderliğinde yapıldı. Ekipte ayrıca Klinik Şefi Dr. Ozan Emiroğlu, Başhekim Başyardımcısı Dr. Hasan Birtan, Dr. Mehmet Arıkbuka ve Dr. Çağın Zaim yer aldı.

-Dinçyürek

Ameliyat sonrası hastayı ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yaptığı açıklamada, "Bugün burada, adada bir ilki gerçekleştiren sağlık ekibimizin başarısını gördük. Bu ameliyat, ileri düzey bir cerrahi yöntem olup Türkiye dahil sadece seçkin belli merkezlerde ve dünyada sayılı yerlerde uygulanabiliyor. Ekibimizi kutluyor, hastamıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, Ozaki yönteminin hastanın kendi kalp zarından alınan dokular kullanılarak yeni bir aort kapakçığı oluşturulmasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bu ileri cerrahi yöntemin son derece önemli bir operasyon olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Bu yöntem, kalp ve damar cerrahisinde büyük bir yenilik ve başarıdır. Sıfırdan inşa edilen bir kalp ve damar cerrahisi merkezinin ülkemize ne denli büyük hizmetler sunduğunu bugün bir kez daha gördük. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, hekimlerimize, hemşirelerimize, ameliyathanede katkı sağlayan tüm anestezi ve teknik ekiplere gönülden teşekkür ederim. Bu tür başarılar, sağlık altyapımızın geliştirilmesi ve çalışanlarımızın desteklenmesiyle mümkün oluyor. Onların ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyisini sunmak bizim görevimiz.” dedi.

-Operasyonun detayları

Dr. Hasan Ceyda, operasyonun detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Cuma günü, ciddi aort kapak sorunları olan hastamız için bu ameliyatı gerçekleştirdik. Beş gün geçti ve kapağın mükemmel çalıştığını tespit ettik. Hastamız birkaç gün içinde taburcu edilecek. Ameliyat sırasında ekibe destek veren Türkiye’den gelen hocamız Dr. Safa Özçelik, ameliyatların gerçekleşmesi ve gerekli alt yapı konusunda her zaman destek veren Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve meslektaşlarıma teşekkür ederim”

Dinçyürek’in ziyareti sırasında ameliyatı geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, hızla iyileştiğini, başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek ameliyatı gerçekleştiren ekibe ve kendisini ziyaret eden Bakan Dinçyürek’e teşekkür etti.