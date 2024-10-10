Spor Dairesi Müdürlüğü, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Dr. Fazıl Küçük Oyunları’nın, 2-3 Kasım tarihlerinde Girne Antik Liman’da yapılacağını açıkladı.

Spor Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke spor federasyonlarından altısının yer alacağı oyunlara 600’e yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Atletizm, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Jimnastik ve Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonlarına bağlı sporcuların yer alacağı oyunlar, iki gün boyunca Girne Antik Liman’da izleyicilerle buluşacak.

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü başkanlığındaki bir heyet dün Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek, bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilecek oyunlarla ilgili bilgileri aktardı.