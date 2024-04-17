Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Başbakan ve Meclis Başkanı Doktor Sibel Siber Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Genç’te Sabah” programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sibel Siber, programda ilk olarak "Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi - Kulüp" Kitabından bahsetti ve kitabı hakkında bilgiler verdi.

Kitabında bilinmeyen ama çok önemli tarihimizi anlattığını da söyleyen Sibel Siber, çok önemli toplum önderleriyle tanışıcağınız bir kitap olacak dedi.

Bu kitaptaki kişilerin imkansızlıklara rağmen var olma mücadelesini görünce şuan ki yaşanan durumları ihanet gibi görüyorum diyen Sibel Siber,biz ‘’şu dönemde liyakatı öldürdük’’ dedi.

Sosyal sigortalar dairesi ile ilgili de görüşlerini aktaran eski Başbakan ve Meclis Başkanı Doktor Sibel Siber, Sahte reçete soruşturmasında Sosyal sigortalar dairesi’nin denetimi yapmasını bilmemesi ve eczacıların tümünü polise vermesinin ne görülmüş ne de duyulmuş bir olay olduğunu dile getirdi

Siber, Çalışma ve Sosyal sigorta Bakanlığının sosyal sigortadan yararlanan bir çok dar gelirli sosyal sigortalı hastalara karşı suç işlediğini de savundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanının bu görevde sınıfta aldığını dile getirerek istifaya davet etti