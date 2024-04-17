Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Bir üniversitede yaşanan yanlışlar diğer üniversitelerimizi etkilememelidir” diyerek, yükseköğretim kurumlarının, KKTC’nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre, Girne bölgesinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarını ziyaret etti.

İlk olarak Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni (ARUCAD) ziyaret eden Töre’yi, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi karşıladı.

-Töre

Meclis Başkanı Töre burada yaptığı konuşmada, sanat alanında yapılan yatırımın önemli olduğunu belirterek, bunu bir eğitim kurumu haline getirmenin ayrı bir değere sahip olduğunu söyledi.

“Bir üniversitede yaşanan yanlışlar diğer üniversitelerimizi etkilememelidir” diyen Töre, yükseköğretim kurumlarının KKTC’nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu kaydetti.

Töre, kamuoyunda üniversiteler üzerinden yaratılmak istenen karabulutları kabul etmelerinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) KKTC’de denetimlerde bulunmasını önemli bir gelişme olarak değerlendiren Töre, YÖDAK’ın da geliştirilerek ve güçlendirilerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

ARUCAD Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Sinan Arkın da, ülkede eksiklik olarak gördükleri sanat alanına yatırım yaparak, iyi bir noktaya geldiklerini söyledi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de, yükseköğrenimin artık bakanlık seviyesinde kabinede yer alması gerektiğini kaydetti.

-“Kıbrıs İlim Üniversitesi yükselen bir değerdir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, temasları kapsamında Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni (KİÜ) de ziyaret etti.

Töre’yi, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş ile Rektör Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç karşıladı.

Dr. Arslanbaş, 3 bin 500 öğrenci ile ülke eğitimine katkı koymaya devam ettiklerini, Asya’dan Avrupa’ya kadar birçok öğrenci ve eğitimciyi bünyelerinde bulundurduklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin, ülke yükseköğreniminde yükselen bir değer olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Töre, üniversitenin, zengin bir akademik kadroya ve ciddi bir öğrenci sayısına sahip olduğunu belirtti.

-“YÖK’ün denklik vermediği diplomanın bir özelliği olmaz”

Meclis Başkanı Zorlu Töre temaslarının sonunda Uluslararası Final Üniversitesi’ne (UFÜ) ziyarette bulundu.

Töre, burada Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Genel Sekreter Dr. Bülent Taşel ile denetimlerde bulunan YÖK Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile görüştü.

YÖK’ün denetimin yanında rehberlik yapmasının ülke yükseköğrenimi açısından önem arz ettiğini kaydeden Töre, YÖK’ün denklik vermediği bir üniversite diplomasının bir anlam ifade etmeyeceğini, bu bağlamda yapılan çalışmaların eksikliklerin giderilmesi ve hataların düzeltilmesinde noktasında büyük katkı koyacağını belirtti.

Töre, üniversitelerin iç denetim yapmasının da görevleri olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinde Meclis Başkanı Töre’ye, Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.