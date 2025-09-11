Girne Belediyesi’nin düzenlediği Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında dün akşam, “Dracula – Bir Dehşet Komedisi” adlı tiyatro oyunu, Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün Ankara-İstanbul ortak yapımı olan oyunda Dracula rolünü Genel Müdür Tamer Karadağlı üstlendi.

Oyunun sonunda, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ziya Egemen Sencer tarafından oyunculara plaket takdim edildi.

Festival kapsamında 12 Eylül’de "Buika", 17 Eylül’de “Rembetiko Efsanesi”, 19 Eylül’de Selda Bağcan ve 24 Eylül’de “Kan Kardeşler” sahne alacak.

10 Ekim’deki Yıldız Tilbe konseriyle sona erecek etkinlikler için biletlere, www.kibrisbiletcim.com, www.gisekibris.com, www.adatickets.com ve www.tixcy.com ‘dan ulaşılabiliyor.