Lefkoşa'nın en işlek caddelerinden Taşkınköy bölgesinde modaya yeni bir soluk kazandıracak olan Dream Boutique görkemli bir törenle açıldı.

Giyim sektöründe yeni alternatifler sunan Dream Boutique açılışına katılanlar hem doyasıya eğlendi hem de alışveriş imkanı buldu.

Dream Boutique sahibi Rüya Arhun Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile geitrdi ve mağaza hakkında bilgiler verdi.

Kurdele kesimi öncesi Rüya Arhun’un eniştesi ve babaannesi de bir konuşma gerçekleştirerek mutluluklarını dile getirdiler.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek açılış yapıldı.