Araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ, uzun yıllar emek verdiği Yenidüzen'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze törenine ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda seveni katılarak Uludağ'a son görevini yerine getirdi.

Uludağ'ın cenazesine katılamayan pek çok kişi ve kurum da çelenklerini iletirken, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'te çelenk yolladı.

Gazetecilik mesleğine ve barış mücadelesine uzun yıllar emek veren Uludağ'ın vefatı, basın camiası ile barış mücadelesi veren çevrelerde büyük üzüntü yaratmıştı.

Fotoğraf: Kıbrıs Postası