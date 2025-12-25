DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'in önceki gün koşa koşa Netanyahu'ya gitmelerinin bir tek gerekçesi vardır o da Türkiye düşmanlığıdır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 62 yıl önce Kıbrıs'ta yaşanan ve "Kanlı Noel" olarak bilinen olaylarda Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunun EOKA militanı Rumlarca öldürüldüğünü hatırlattı.

Enosis hayaliyle yanıp tutuşan Rumların tarihin yaşattıklarından bir ders almamışçasına aynı hayalin peşinde koşmaya devam ettiğini belirten Aksakal, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ile sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirildiğini, 51 yıldır Ada'daki iki halkın huzur ve güven içerisinde yaşadığını ifade etti.

Barış Harekatı ile aynı zamanda Yunanistan'daki cunta yönetiminin yıkılmasının sağlandığını vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'in önceki gün koşa koşa Netanyahu'ya gitmelerinin bir tek gerekçesi vardır o da Türkiye düşmanlığıdır. Buradan kendilerine doğru bir strateji içerisinde olmadıklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İsrail sizin komşunuz değil, unutmayın. Gerek Trakya'da gerekse Kıbrıs Adası'nda kapı komşunuz olan bizleriz. Kıbrıs Barış Harekatı ile size demokrasiyi biz sağladık. Bölgesel emperyalist politikaların girdabından hep birlikte uzak durmak çok önemlidir."

DSP Genel Başkanı Aksakal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı DSP Onursal Genel Başkanı, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit'le, dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan'ı andı.

- "Türkiye hiçbir şekilde duruşunu değiştirmeyecektir"

"Terörsüz Türkiye" idealiyle yürütülen süreçte siyasi partilerin raporlarını Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğunu hatırlatan Aksakal, herkesin bildiğini okuduğunu söyledi. Aksakal, "Özellikle DEM ve CHP'nin kalabalık sayfaları oluşturarak terörün bitirilmesine dair öneriler yerine partisel taleplerinin öne çıkarıldığını görmek de sürece verilen önemin derecesi açısından çarpıcı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tutarlı ve dirayetli duruş sergilediğinin altını çizerek, "Devletimizin çizgisini kararlılıkla sürdüren Dışişleri Bakanımıza yönelik tehditkar açıklamaları kınadığımızı belirtirken, muhatapları hakkında gereğinin yapılmasının önemini de vurgulamak isteriz." ifadelerini kullandı.

PKK'nın ve türevlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kriterler çerçevesinde bir irade ortaya koymayacağını herkesin gördüğünü söyleyen Aksakal, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda DEM Parti dışındaki tüm partilerin ortak tavrının "önce silahların tamamının bırakılması ve tüm paydaş örgütlerin kendilerini feshetmeleri" yönünde olduğunu aktardı.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ne devlet milletiyle, ne de toplum yapımızın asli unsurları olan her kökenden insanımız birbiriyle kavgalı ve küs değildir. Kavgamız PKK terör örgütüyledir ve bu canilerle de barış yan yana gelemeyecektir. Türkiye hiçbir şekilde duruşunu değiştirmeyecektir. İçerisinde yer aldığımız jeopolitik alanda herkes birbirinin peşindedir ve akıl almaz olaylarla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kimse yadsıyamaz. Her an bir şüpheli insansız hava aracı olayı ile yüz yüze gelebiliyoruz. Bunu son günlerde daha sık yaşar olduk."

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde de bulunan Aksakal, tarım ve hayvancılıkta yerli üretim yerine ithalatın seçildiğini, bu nedenle ithalat ve ihracat dengesinin şaştığını söyledi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Türk lirasına karşı doların ve avronun değer kazandığına işaret ederek, 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücretin beklenen düzeyde bulunmadığını savundu.