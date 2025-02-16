"Dünden Bugüne Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları” başlıklı panel düzenleniyor.

Işık Kitabevi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Şubat Salı günü Blckbrd Social Lefkoşa’da (Işık Kitabevi’nin üst katı) düzenlenecek panelde ilk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamenteri ve akademisyen Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek konuşmacı olarak yer alacak.

Saat 19.00’da başlayacak, katılımın ücretsiz olacağı panelde Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili tarihi ve güncel politikaları uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirilecek.