Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Dünya Böbrek Günü nedeniyle farkındalık eğitimleri düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yer alan farkındalık seminerinde, kronik böbrek hastalığı ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Seminerde, Dr. Salahi Ataç kronik böbrek hastalığının tanısı, tedavisi ve süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Tugay Kavuzkos da, hemodiyaliz tedavisi almış bir hasta olarak teşhis konulduğunda, böbrek nakli beklerken yaşadığı süreçleri ve nakil sonrası deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ardından, Koordinasyon Kurulu Sekreteryası Ahmet Varoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde organ bağışı kayıt sistemi hakkında bilgi vererek organ bağışının önemine dikkat çekti.

Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Behlül de, böbrek naklinin kronik böbrek hastalığında yaşam kalitesini artırdığına vurgu yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

-Hemodiyaliz hemşirelerine eğitim programı

Diyaliz ve Böbrek Hastalıkları Dayanışma Derneği ile Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği iş birliğiyle, geçtiğimiz Pazar hemodiyaliz hemşirelerinin katılımıyla bir eğitim programı düzenlendi.

Türkiye’den gelen uzmanların da destek verdiği bu eğitimde, hastalara daha kaliteli bakım sunulması hedeflendi.

Eğitim kapsamında, Prof. Dr. Özcan Güre, diyaliz hastaları için hayati önem taşıyan fistül oluşturulması ve korunması hakkında bilgi verdi.

Dernek açıklamasında, eğitime katılan tüm hemşirelere, destek veren servis doktorlarına ve bilgilerini paylaşan Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği üyelerine teşekkür edildi.

-Periton diyaliz hastaları için eğitim programı da düzenlendi

Aynı gün periton diyaliz hastaları bir araya gelerek bilgilendirildi. Periton Hemşiresi Ülfet Kral, periton diyalizinde karşılaşılan sorunları ele alırken, Mürşide Vergili kateter çıkış yeri bakımı ve peritonitler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayrıca, Diyetisyen Serpil Özsoy Gökbilen, periton diyalizinde beslenmenin önemini anlatarak hastalara sağlıklı beslenme konusunda rehberlik etti.

Bu eğitim programıyla, periton diyalizi hastalarının bilinçlenmesi ve daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmelerinin hedeflendiğini kaydeden Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, emeği geçen herkese teşekkür ederek “Böbrek sağlığını korumak için çevremizi bilinçlendirelim, organ bağışında bulunarak hayat kurtaralım.” çağrısı yaptı.