BM Güvenlik Konseyi Ukrayna Konusunda Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplandı

Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurul çalışmalarının ikinci gününde gözler Güvenlik Konseyi’ndeydi. Konsey üyesi 15 ülkeyle Ukrayna ve Belarus’un dışişleri bakanları son yılların en önemli oturumuna katıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı ve elindeki her silahı kullanacağını söylemesinin ardından, dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplandı.

Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, görüşmeler sırasında ve sonrasında çok sayıda basın toplantısı düzenlendi.

Güvenlik Konseyi toplantısına katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da işlenen bir dizi zulüm suçlarından Rusya hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Konsey üyelerini Rusya’daki gözlemlerini aktaran Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı (ICC) Karim Khan, mahkemenin yetki alanına giren suçların işlendiğine inanmak için ellerinde makul gerekçeler olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası düzeni parçalamaktan sorumlu tutulması gerektiğini söylerken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışmalarına güven duyduğunu belirterek, adalet olmadan barış olamayacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna ve Batı'yı, Moskova'yı saldırgan olarak gören tamamen farklı senaryo empoze etmeye çalışmakla suçladı; “Asıl mahkemede onlar yargılanmalı” dedi.

Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Çin gibi veto yetkisine sahip kalıcı bir üye olması nedeniyle Ukrayna konusunda bir adım atamadı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, farklı senaryolar üzerine çalıştıklarını söyledi.

Guterres: “İddialar iyice araştırılsın”

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi’nin kritik toplantısında yaptığı konuşmada, ”Bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından tehdit veya güç kullanımı sonucu ilhakı, BM Sözleşmesi’nin ve uluslararası hukukun ihlalidir” dedi.

Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’in savaşın insan hakları üzerindeki kabul edilemez etkisini belgelediğini belirterek, “Raporlar, sivillere ve savaş esirlerine yönelik zulüm, yargısız infazları cinsel şiddet, işkence ve diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin yapıldığı bir dizi zulüm suçlarını tespit edildiğini gösteriyor. Bütün bu iddialar iyice araştırılmalıdır. Hesap verebilirliği sağlamak için failler adil ve bağımsız yargı süreçlerinde hesap vermelidir. Uluslararası işlenen suçların cezasız kalmasına son verilmesi esastır, tüm bunlar da Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde etkin hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Mahkeme savcısı Ukrayna'nın durumuyla ilgili soruşturma başlattı, mahkemeyle tüm tarafların tam işbirliği şart” diye konuştu.