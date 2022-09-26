Florida'da kasırga hazırlığı

ABD’nin Florida eyaletinde yetkililer, Karayipler’de ilerlemekte olan tropikal fırtına Ian’ı yakından takip ediyor.

Fırtınanın güç kazanarak kasırgaya dönüşmesi ve önümüzdeki günlerde Florida’yı etkilemesi bekleniyor.

Florida Valisi Ron DeSantis bütün Florida’da acil durum ilan etmiş durumda.

DeSantis, Floridalılar'ı fırtınaya karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden da acil durum ilan ederek, İç Güvenlik Bakanlığı ve FEMA’nın gelişmelere karşı koordineli çalışmaları için yetki verdi.

Ulusal Kasırga Merkezi de Ian’ın batı Küba’yı etkilemeden önce güçlenmesinin ve Florida’nın batısını hafta ortasında etkisi altına almasının beklendiğini belirtti.

Ian’ın salı ya da çarşamba günü kasırgaya dönüşmesi ve Florida’ya çarşamba ya da perşembe ulaşması bekleniyor.

Bununla birlikte yetkililer Ian’ın rotasıyla ilgili belirsizliğin normalden fazla olduğunu da vurguluyor.

Kasırga uzmanı John Cangialosi, Ian’ın hangi bölgeyi çok sert vuracağının şu anda belli olmadığını belirtmekle birlikte Floridalılar’a hazırlıklarına başlamaları çağrısı yaptı.

Floridalılar çağrılar üzerine kasırgaya yönelik hazırlıklarını yapıyor.

Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da salı günü Ay’a Artemis 1 roketinin fırlatılışını Ian’la ilgili haberler nedeniyle erteledi.

-Fiona, Kanada'yı vurdu

Bu arada Kanada’nın Nova Scotia kıyılarını vuran ve Cuma günü kasırgadan fırtınaya dönüşen Fiona, bazı evlerin yıkılmasına, çatıların uçmasına neden oldu. 500 binden fazla kişi de iki eyalette elektriksiz kaldı.

Bir kadının kayıp olduğu açıklanırken, temizlik çalışmalarına ordu yardımcı oluyor.