İtalya'daki göçmen faciasında ölenlerin sayısı 70'e çıktı

İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında 26 Şubat'ta batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Crotone'ye bağlı Steccato di Cutro beldesi açıklarında geçen pazar yaşanan olayın ardından denizdeki arama faaliyetlerinde bulunan cesetlerle ölü sayısı 70 oldu.

Kayıp sayısının 20 ile 47 arasında değiştiği bildirildi.

- Başbakan Meloni, faciada hükümetin sorumluluğu iddialarını reddetti

Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen faciasına ilişkin İtalyan basınına konuştu.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri ve güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonu yapmamasına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Meloni, "Gerçekten onları kurtarmak istemediğimiz mi düşünülüyor? Frontex'ten (Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı) herhangi bir acil durum sinyali gelmedi." dedi.

Meloni, bu faciaları önlemenin tek yolunun göçmen teknelerinin kalkış noktalarından engellenmesi olduğunu ifade etti.

Meloni, facia yaşayan bölgeyi Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ziyaret etmesine karşın hükümetin ilgi göstermemesi eleştirileri için de bir sonraki bakanlar kurulunu Steccato di Cutro'da yapacaklarını bildirdi.

Crotone Belediye Başkanı Vincenzo Voce de bu olayda hükümeti yanlarında göremediklerini söyleyerek, "Başbakan olarak yakınlığınızı göstermeye inanmıyorsanız en azından bir anne olarak gelin." diye konuştu.

Bu arada, son faciada yaşamını yitirenleri anmak ve bu tür faciaların önlenmesi için İtalya’nın farklı kentlerinde yürüyüşler yapıldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da "Akdeniz’de ölümlere yeter" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin düzensiz göç politikası da protesto edildi.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte yer alan sivil toplum kuruluşu yetkilisi Cecilia Strada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa kendi kapılarını açana kadar denizde bu ölümlerin süreceğini belirterek, "Sadece Orta Akdeniz’de yılbaşından beri her gün 3 kişi öldü. Bugün buradayız çünkü hayatını kaybedenlerin tarafıyız. Aynı zamanda 2017’den bugüne kadar, korsan gibi sunulan ancak hayat kurtaranların yanındayız. Onlar, hayatlarını riske atanlar için tek umut." ifadelerini kullandı.

Sağ koalisyon hükümetin tavrını eleştiren Strada, "Hükümet tutumunu değiştirmek yerine bu hadisede de kurtarma operasyonu yapanları ve hayatını kaybedenleri suçluyor." dedi.

Olay yerine yakın Crotone kentinde de göçmenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları, yaşamını yitiren göçmenlerin cenaze işlemlerinin hızlandırılması için oturma eylemi yaptı.

- Ölenlerin en az 32’si Afgan

Afganistan’ın Roma Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin en az 32’sinin Afganistan vatandaşı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 5 Afgan’ın hastanelerde tedavi altında olduğu, 72 Afgan’ın ise göç merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

Yaşamını yitirenlerin, yakınları tarafından tespit edildiği ve cenazelerin çoğunluğunun İtalya’da defnedileceği ifade edildi.