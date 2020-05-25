Kuzey Kutbu’nda eşi görülmemiş sıcaklık

Bilim insanları, daha önce görülmeyen bir ısı dalgasının Kuzey Kutbu’nu etkisine almasıyla, bu hafta bölgedeki sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Uzmanlar, bu yıl rekor bir şekilde ılık bir kış geçiren Sibirya’dan gelen sıcak hava dalgasının Arktik’te buzul erimelerine ve deniz yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardı

Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya’dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.

Daily Mail’e konuşan, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden araştırmacı Mike Rantanen üst atmosferde meydana gelen yüksek basıncın sıcak hava dalgasının temel nedeni olduğunu söyledi.

Rantanen, son zamanlarda batı Sibirya’daki yüksek sıcaklıkları gösteren bir harita paylaştı. Bilimsel model, yılın geri kalanında sıcaklıkların ortalamanın en az 2 derece olacağını tahmin ediyor.

4 milyon insan tehlikede

“Yüksek sıcaklıkların temel nedeni büyük ölçekli hava durumu paternidir. Üst atmosferde güçlü bir yüksek basınç sistemi var. Biz meteorologlar bu sistemleri sırtlar olarak adlandırıyoruz.

Şimdi Sibirya’da olduğu gibi, omega şeklindeler, bu da özellikle güçlü ve kalıcı oldukları anlamına geliyor” diyen Rantanen, Kuzey Kutbu’nun iklim değişikliği sonucunda dünyanın geri kalanından iki kat daha hızlı ısındığını ve bu bölgeyi ev olarak adlandıran dört milyon insanın ve diğer canlıların ekosistemlerini etkilediğini vurguladı.