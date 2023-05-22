Londra’da 19 Mayıs gençlik şöleni

Londra’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kapsamında gençlik şöleni gerçekleştirildi. T.C. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ateşeliği, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ve İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından düzenlen etkinlik New River Stadyumu’nda yapıldı.

Kutlamaya Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eşi Sevcan Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Türkiye’nin Eğitim Müşaviri Mevlüt Ceylan, Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, TTFF Başkanı İrfan Davulcular, AS Başkan Ozan Beliğer, Onusal Başkan Nural Ezel, Notco Başkanı Osman Ercen ve Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş de katıldı. Bir şölen havasında geçen kutlama okulların ve futbolcu gençlerin kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından şiirler okundu, günün anlam ve önemine dair konuşmalar, gösterileriler, spor müsabakaları, halat çekme ve çuval yarışı yapıldı.