NATO: Türkiye ile tam dayanışmadayız. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda

NATO: Türkiye ile tam dayanışmadayız. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.

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