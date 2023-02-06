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NATO: Türkiye ile tam dayanışmadayız. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda
Dünya
06 Şubat 2023 Pazartesi 10:11
Kıbrıs Genç Tv
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.
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