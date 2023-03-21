New York polisi, Eski ABD Başkanı Trump'ın gözaltına alınması ihtimaline karşı alarma geçti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski porno yıldızına “sus payı verdiğiyle” ilgili açılan soruşturmada iddianamenin açıklanması bekleniyor.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre Trump, suçlanması durumunda hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olacak.

New York polisi, Trump hakkında gözaltı kararı verilmesi ihtimaline karşı kentte olası protestolara için güvenlik önlemlerini artırdı. Manhattan'daki bir adliye binasının etrafına barikatlar kuruldu.

Washington'da 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıya benzer bir şiddet eylemin yaşanmasından endişe ediliyor.

Trump, cumartesi günü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tutuklanmasının yaklaştığını söyleyerek taraftarlarını protestoya çağırdı.

Güvenlik analistleri, bazı aşırı sağcı grupların bu çağrıya kulak vermemeyi tercih ettiğini söylüyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, polisin sosyal medyayı izlediğini ve şehirdeki "uygunsuz eylemlerle' ilgili alarmda olduğunu kaydetti.

-“Trump adına 130 bin dolar ödedi"

Avukat Robert Costello, dün büyük jüriye, "Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in sus payı ödemelerini Trump'ın dahli olmadan hallettiğini" söyledi.

Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını kaydetti.

Büyük jüri önünde iki kez ifade veren Cohen, Trump şirketleri tarafından kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

-Başkanlık yarışı için engel

Bu iddianamenin Trump'ın başkanlık yarışına dönüşünü büyük ölçüde engelleyecebileceği belirtiliyor.

Yedi günlük Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 44'ü Trump'ın suçlanması halinde başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini söylüyor.

Trump, suçlanması halinde parmak izi ve diğer işlemler için Florida'daki evinden New York'a gitmesi gerekecek. Kolluk kuvvetleri yetkililerinin Pazartesi günü lojistik konuları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtiliyor.

Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels ile bir ilişki yaşandığını reddediyor.

Soruşturma, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından yürütülüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan ve Meclis İdaresi Komitesi Başkanı Bryan Steil, Trump hakkındaki soruşturmalara ilişkin, Bragg'den Mecliste ifade vermesini ve konuya ilişkin tüm belgeleri Meclisin ilgili komitelerine sunmasını talep etmişti.

Trump, başkanlığı sırasında, 2019 yılında Ukrayna ile ilgili ve Kongre baskını nedeniyle iki kez Temsilciler Meclisi tarafından azledildi; ancak Senato tarafından aklandı.