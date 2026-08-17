Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Al Jazeera Arapça’ya verdiği röportajdaki mesajlarını değerlendirdi.

Duran, Erdoğan’ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini belirttiğini aktararak, iş birliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini ve Mısır’ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın Suriye’yi Türkiye’nin kardeşi olarak nitelendirdiğini belirten Duran, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı için sorumluluklarını sürdüreceğini ve Erdoğan’ın en kısa zamanda Şam’ı ziyaret edeceğini açıkladığını kaydetti.

Gazze konusunda da Türkiye’nin Filistin’i yalnız bırakmayacağını vurgulayan Duran, Erdoğan’ın Hamas’ın samimi yaklaşımına karşın İsrail’in saldırgan tutumunu sürdürdüğüne dikkat çektiğini aktardı.

Duran ayrıca Erdoğan’ın F-35 konusunda ABD Başkanı Donald Trump’tan verilen sözün yerine getirilmesini beklediğini ve Türkiye’nin AB üyeliği konusunda da Avrupa’ya “Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz” mesajı verdiğini belirtti.