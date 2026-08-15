Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, 25 yıllık iktidar döneminde ekonomi, sağlık, eğitim ve ulaştırma başta olmak üzere Türkiye’ye önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

“Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye’ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık” diyen Erdoğan, savunma sanayisinde de önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin yıllık ihracatının 36 milyar dolardan 278 milyar dolara, milli gelirinin ise 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Savunma sanayisinde Türkiye’nin kendi savaş gemisi, insansız hava aracı, helikopter, tank ve füze sistemlerini üretebilir hale geldiğini kaydetti.

Ulaştırma yatırımlarına da değinen Erdoğan, 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yapıldığını, hızlı tren hatlarının yaygınlaştırıldığını ve 2028’e kadar 27 şehrin hızlı tren ağıyla birbirine bağlanacağını açıkladı.

Terörle mücadele ve “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Erdoğan, Türkiye’nin 40 yıllık terör sorununu sona erdirme yolunda ilerlediğini söyledi. Erdoğan, “Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin 25 yıllık geçmişine ilişkin değerlendirmesinde ise Erdoğan, gelecek 25 ve 50 yılın da planlandığını belirterek, Türkiye’yi 2053 ve 2071 hedeflerine taşımaya devam edeceklerini söyledi.